ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Бразилии Маркиньос похвалил нового тренера пентакампеонов Тите, при котором команда вновь вернулась на победный путь.

Сборная Бразилии близка к тому, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате мира. После 13 туров команда с 30 очками лидирует в южноамериканском отборе, опережая ближайшего преследователя (Уругвай) на 7 пунктов.

24 марта (по киевскому времени) пентакампеоны разобрались как раз с Уругваем, ответив на мяч Эдинсона Кавани 4 забитыми голами.

"Тите всегда поддерживает хороший уровень команды. Это тренер, который не позволяет себе парить в облаках и не допускает, чтобы это делала команда", — рассказал Маркиньос.

"Тите любит знать, почему он победил. Чтобы победить, ты должен быть кротким и с уважением относиться к оппоненту и его тяжелому труду. Нужно отдавать всего себя на поле. Тите доносит это до команды".

28 марта по киевскому времени Бразилия примет Парагвай и в случае победы гарантирует себе место на ЧМ-2018.