ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура готов дать шанс любому футболисту и видит перспективы в молодых игроках.

Джампьеро Вентура прокомментировал ситуацию с Грациано Пелле, который не пожал руку тренеру и с того времени не появлялся в составе сборной Италии. Также игрок ответил на критику со стороны опытного Арриго Сакки.

"Я не злюсь на Пелле. Если он будет показывать хорошую игру и желание, то наши двери открыты для каждого", — заявил Вентура.

"Критика Сакки? Я читал критику после Албании и был удивлен. Даже его сборная испытывала сложности", — ответил тренер.

"Что касается молодых игроков, то мы проделали много работы по организации тренировочных лагерей. Нет никаких причин, по которым перспективные игроки не смогли бы сделать прыжок к концу сезона. Это уже дает свои плоды. Тренировочные лагеря позволили некоторым игрокам быть готовыми к игре здесь и сейчас".

"Без каких-либо симпатий к определенным молодым игрокам, есть многие из них, в которых есть потенциал. Важная вещь в том, что они готовы, но им еще предстоит интегрироваться", — добавил Вентура.

В последнем матче сборная Италии одержала победу над Албанией (2:0).