ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд вспомнил неудачу национальной команды на Евро-2016.

Выступление на Евро-2016 разочаровало Маркуса Рашфорда, который до сих пор вспоминает вылет с турнира от сборной Исландии.

"Определенно, мы извлекли много уроков с выступления на Евро-2016. Это был первый крупный турнир для меня, и выступление там было разочаровывающим", — признался Рашфорд.

"Ты никогда не захочешь вылететь с такого турнира, и всегда представляешь, как ты побеждаешь на нем".

"Все, что мы можем сделать сейчас — направить опыт игры с Исландией в нужное русло. Нужно сплотиться и двигать дальше", — считает молодой игрок.

Стоит отметить, что в своей отборочной группе к ЧМ-2018 сборная Англии уверенно лидирует, не потерпев ни одного поражения.