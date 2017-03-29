ЧМ-2018. Отбор

Аргентина уступила Боливии

Сборная Аргентины без Лионеля Месси на выезде проиграла Боливии со счетом 0:2 в отборочном матче Чемпионата мира.

Марсело Морено, twitter.com/FIFAWorldCup

Счет в первом тайме ударом головой открыл Хуан Карлос Арсе, а удвоил преимущество боливийцев в начале второго тайма экс-игрок донецкого Шахтера Марсело Морено. Боливия — Аргентина 2:0 Голы: Арсе, 31, Морено, 52 Боливия: Лампе, Бехарано, Ральдес, Сентено, Вайяр (Кампос, 85), Флорес, Кастро, Эскобар, Чумасеро, Морено (Миранда, 90+3), Арсе (Хустиниано, 73) Аргентина: Ромеро, Мусаккьо, Рохо, Фунес Мори (Каруццо, 36), Ронкалья, Ди Мария, Банега, Писарро, Перес (Акунья, 70), Корреа (Агуэро, 56), Пратто Предупреждения: Вайчр — Андухар, Банега