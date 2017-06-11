ЧМ-2018. Отбор
Представляем видеообзор матча между Финляндией и Украиной.
Сборная Украины одержала победу в важнейшем поединке отборочного цикла к чемпионату мира 2018, в котором другой результат считался бы провальным.
Финляндия – Украина 1:2
Голы: Похьянпало, 71 — Коноплянка, 51, Беседин, 75
Финляндия: Храдецки — Аркивуо, Ояла, Мойсандер, Райтала — Лам, Ягуби — Лод (Йенсен, 68), Хямяляйнен, Уронен (Маркканен, 84) — Пукки (Похьянпало, 68)
Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Матвиенко — Малиновский, Степаненко — Ярмоленко, Коваленко (Шепелев, 76), Коноплянка (Соболь, 86) — Селезнев (Беседин, 64)
Предупреждения: Лам, Ягуби — Ракицкий, Коноплянка, Коваленко, Шепелев