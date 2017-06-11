ЧМ-2018. Отбор

Представляем видеообзор матча между Финляндией и Украиной.

Сборная Украины одержала победу в важнейшем поединке отборочного цикла к чемпионату мира 2018, в котором другой результат считался бы провальным.

Финляндия – Украина 1:2

Голы: Похьянпало, 71 — Коноплянка, 51, Беседин, 75

Финляндия: Храдецки — Аркивуо, Ояла, Мойсандер, Райтала — Лам, Ягуби — Лод (Йенсен, 68), Хямяляйнен, Уронен (Маркканен, 84) — Пукки (Похьянпало, 68)

Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Матвиенко — Малиновский, Степаненко — Ярмоленко, Коваленко (Шепелев, 76), Коноплянка (Соболь, 86) — Селезнев (Беседин, 64)

Предупреждения: Лам, Ягуби — Ракицкий, Коноплянка, Коваленко, Шепелев