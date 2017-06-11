ЧМ-2018. Отбор

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал поединок против сборной Финляндии в рамках отбора на чемпионат мира 2018.

Победу сборной Украины принес гол Артема Беседина, который вышел на поле заменив именно Селезнева.

"Самое главное, что мы в конце концов сумели взять эти три очка. Мы очень довольны, что выиграли. Бес — молодец, влепил! Поздравляю всех с победой.

Все парни уже ждут следующего сезона. Интересно, кто где будет играть после отпусков. Сейчас нужно отдохнуть.

В первом тайме мало что получалось. Почему? Тяжело сказать. Вообще тяжело комментировать матч, поскольку преобладают эмоции. В перерыве Андрей Николаевич особой взбучки не устраивал, мы и сами знали, что победа нам нужна намного больше чем финнам", — заявил нападающий.