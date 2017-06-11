ЧМ-2018. Отбор

Состоялся последний поединок шестого тура в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018 в группе G.

После шестого тура в группе G расклад не поменялся, поскольку все три матча были завершены вничью, ранее победителя не выявили Австрия и Ирландия, а также аутсайдеры группы Молдова и Грузия.

Сербия остается на первом месте, лишь по дополнительным показателям опережая Ирландию. Уэльс и Австрия делят третью четвертую строчку, отставая от лидеров на четыре балла.

Сербия – Уэльс 1:1

Голы: Митрович, 73 — Рэмзи, 35 (с пенальти)

Сербия: Стойкович — Иванович, Настасич, Вукович — Рукавина, Матич, Миливоевич (Гудель, 63), Коларов — Костич (Прийович, 67), Тадич — Митрович.

Уэльс: Хеннесси — Гантер, Дэвис, Уильямс, Честер, Ричардс — Аллен, Эдвардс (Хьюз, 73), Ледли – Рэмзи — Воукс (Лоуренс, 86).

Предупреждения: Стойкович, Миливоевич, Матич — Аллен, Ричардс