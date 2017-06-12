ЧМ-2018. Отбор
Простые, но эффективные методы мотивации от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Андрей Шевченко, фото ффу
12 июня 2017, 17:10
После финального свистка матча отбора на ЧМ-2018 между Украиной и Финляндией (2:1) часть болельщиков хотела выбежать на поле.
Усмирять пыл желающих отправился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Для этого экс-футболист Динамо, Милана и Челси избрал несколько жесткую, но вполне эффективную вербальную стратегию.
Оценить ее эффективность вы можете на видео ниже.