ЧМ-2018. Отбор

Простые, но эффективные методы мотивации от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

После финального свистка матча отбора на ЧМ-2018 между Украиной и Финляндией (2:1) часть болельщиков хотела выбежать на поле.

Усмирять пыл желающих отправился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Для этого экс-футболист Динамо, Милана и Челси избрал несколько жесткую, но вполне эффективную вербальную стратегию.

Оценить ее эффективность вы можете на видео ниже.