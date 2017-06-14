ЧМ-2018. Отбор

Джанни Де Бьязи оставил пост тренера национальной команды Албании.

Итальянский специалист Джанни Де Бьязи, с именем которого связаны все успехи сборной Албании последних лет, принял решение попрощаться с командой.

«После долгих раздумий я принял решение, — сообщил 14 июня на своем сайте Де Бьязи. – С сегодняшнего дня я больше не тренер сборной Албании. Я полностью отдавался своей работе, но чувствую, что уже исчерпал себя и больше ничего не смогу дать ребятам, с которыми мы смогли достойно выступить на Евро-2016 и подняли Албанию на 22-е место в рейтинге ФИФА. Желаю команде успехов и новых побед!»

Джанни Де Бьязи работал со сборной Албании с 2011 года и сумел вывести команду на первый в ее истории серьезный турнир – финальную часть Евро-2016.