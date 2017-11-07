ЧМ-2018. Отбор

Экс-тренер молодежной сборной Италии Пьерлуиджи Казираги уверен, что у "скуадры адзурры" будет преимущество над Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2018.

Двадцать лет назад в плей-офф отборочного турнира ЧМ-1998 в Неаполе Пьерлуиджи Казираги забил победный мяч в ворота сборной России. Gazzetta dello Sport поинтересовалась мнением бывшего нападающего Монцы, Ювентуса, Лацио и Челси относительно исхода противостояния в плей-офф ЧМ-2018 со Швецией.

"Мне кажется, что класс команды намного важнее хорошей организации, и порядок в данном случае не побьет класс, — считает Казираги. – Все футболисты, находящиеся в распоряжении Джампьеро Вентуры, превосходят соперника в опыте международных матчей и в классе. Да, шведская команда хорошо подготовлена физически, отлично организована, но в матчах такого уровня это не главное".

"Могу назвать три причины, по которым Италия пройдет Швецию в плей-офф. Первая: Италия сильнее. Вторая: Италия в отборочном турнире сыграла неудачно лишь один матч – в Мадриде, а имея такого соперника в группе, как Испания, этого было достаточно, чтобы финишировать второй. И третья: чемпионат мира без Италии – не чемпионат мира".

Матчи плей-офф между Италией и Швецией состоятся 10 ноября в Сольне и 13 ноября в Милане.

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