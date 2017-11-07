ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Швеции Йанне Андерссон прокомментировал предстоящий матч со сборной Италии в плей-офф за выход на ЧМ-2018.

Первый поединок раунда плей-офф между Швецией и Италией состоится в Стокгольме 10 ноября, ответная встреча пройдет 13 ноября.

"У нас была сложнейшая группа с Нидерландами и Францией, и мы провели несколько очень хороших матчей. Если мы можем играть на таком уровне, мы можем победить любую команду, в том числе Италию. У итальянцев есть много хороших футболистов, они были на чемпионатах мира много раз. В целом у них опытная команда. Но мы готовы к этому", — цитирует Андерсона официальный сайт ФИФА.

"Дома мы очень сильны. Мы уверены в себе, играя при своих болельщиках".

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