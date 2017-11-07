ЧМ-2018. Отбор

Первый поединок раунда плей-офф между Швецией и Италией состоится в Стокгольме 10 ноября.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура уверен, что его команда сможет обыграть Швецию в плей-офф и выйти на ЧМ-2018.

"Никогда не рассматривал вариант, что мы пропустим чемпионат мира. Мы все уверенны, что поедем в Россию. У нас есть возможность сделать что-то гораздо более значимое", — цитирует Вентуру goal.com.

"Я не думаю о том, будем ли мы играть на ЧМ или нет. Я думаю о групповом этапе, а также о товарищеских матчах, которые мы должны провести с Англией и, возможно, с Аргентиной. Но, конечно, в первую очередь мои мысли сосредоточены на играх со Швецией".

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