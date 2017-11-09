ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси прокомментировал ближайшего соперника своей команды — Швецию.

"В Швеции сейчас нет Ибрагимовича, и это плюс для любого соперника", — считает Де Росси.

"Я хотел бы никогда не играть против Ибры, пусть даже ему будет 40 лет и он выйдет со сломанной ногой".

"Это может пойти нам на руку, для нас точно лучше, что его нет. Однако и другие шведские футболисты– это не какие-то безвестные ребята", — считает Де Росси.

Матч Швеция – Италия состоится в пятницу, 10 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.