ЧМ-2018. Отбор

Легенда сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча со Швецией в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2018.

Первый стыковой поединок Италии и Швеции пройдет 10-го ноября в Стокгольме. Ответный матч состоится 13-го ноября.

"Матч со Швецией, если все будет хорошо, принесет мне удовольствие. О других вариантах даже думать не хочу. Стыковые матчи сделают два матча со Швецией очень интересными. Либо мы попадем на ЧМ-2018, либо они. Это все, что нас сейчас волнует. Италия регулярно выступает ЧМ и мы должны продолжить эту традицию", — цитирует Буффона Football Italia.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура уверен, что его команда сможет обыграть Швецию в плей-офф и выйти на ЧМ-2018.