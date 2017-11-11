ЧМ-2018. Отбор
Стали известны составы на матч отбора к чемпионату мира 2018 года.
Эриксен выходит в старте, getty images
11 ноября 2017, 20:55
Дания: Шмайхель — Анкерсен, Кьяер, Бьелланд, Ларсен — Дилейни, Квист, Эриксен — Корнелиус, Н. Йоргенсен, Систо
Запасные: Лессль, Хансен, Йенсен, Вестергор, Кристенсен, Бендтнер, М. Йоргенсен, Кнудсен, Фишер, Лерагер, Шоне, Поульсен
Ирландия: Рэндолф — Кристи, Даффи, Кларк, Уорд — Хендрик, Артер — О`Дауда, Брэди, Макклин — Мерфи
Запасные: Вествуд, Эллиот, О`Ши, Макшейн, Уилан, Макгиди, Ш. Лонг, Хулахан, Хурихейн, Догерти, Хоган, К. Лонг
Следить за поединком Дания — Ирландия можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.