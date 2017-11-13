Ответный поединок между сборными Греции и Хорватии завершился нулевой ничьей.

Греция – Хорватия 0:0

Греция: Карнезис – Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Рецос – Циолис, Тахцидис – Зека, Бакасетас (Джанниотас, 59), Христодопулос (Фортунис, 59) – Митроглу (Пелкас, 78).

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич (Митрович, 90+1), Брозович – Манджукич, Перишич (Ребич, 86) – Н. Калинич (Крамарич, 78).

Предупреждение: Тахцидис.