ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор матча плей-офф отбора к ЧМ-2018 между сборными Греции и Хорватии.
радость хорватов, фифа
13 ноября 2017, 11:37
Ответный поединок между сборными Греции и Хорватии завершился нулевой ничьей.
Греция – Хорватия 0:0
Греция: Карнезис – Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Рецос – Циолис, Тахцидис – Зека, Бакасетас (Джанниотас, 59), Христодопулос (Фортунис, 59) – Митроглу (Пелкас, 78).
Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич (Митрович, 90+1), Брозович – Манджукич, Перишич (Ребич, 86) – Н. Калинич (Крамарич, 78).
Предупреждение: Тахцидис.