ЧМ-2018. Отбор

Форвард сборной Дании прокомментировал первый поединок против Ирландии.

Национальные сборные Дании и Ирландии сошлись в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2018 года.

Первый матч в Копенгагене завершился нулевой ничьей, что не могло понравиться зрителям, и не понравилось эксцентричному форварду датчан.

"Я хотел бы сыграть в матче, где зрители видят захватывающий футбол, но нужно принимать, что матчи складываются по-разному", — сказал 29-летний форвард в интервью Independent.

"Нужно отдать должное ирландской команде так, как они полностью выполнили свою стратегию. Их игра в обороне была очень хорошей. Вы видели фейерверк перед матчем, но сама игра была немного плоской. Этот матч не был ох... извините, не был захватывающим".

Ответная встреча состоится завтра, 14-го ноября.