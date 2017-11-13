ЧМ-2018. Отбор

Бывший нападающий сборной Италии Джанлука Виалли уверен, что Джампьеро Вентура сможет вывести "скуадру адзурру" в финальный турнир ЧМ-2018.

Джанлука Виалли считает, что, несмотря на поражение в первом матче плей-офф от Швеции, Италия под руководством Джампьеро Вентуры сможет взять реванш в Милане.

"В первом матче не Швеция обыграла Италию, а мы дали сопернику возможность победить, — сказал Виалли в интервью Corriere della Sera. – Не понимаю, как "скуадру адзурру" смогла удивить команда, которая играет абсолютно одинаково с момента окончания Второй мировой войны. Теперь нет смысла искать какие-то тактические сюрпризы для соперника. И Вентура прекрасно знает, что залогом успеха будет спокойствие и демонстрация всех тех качеств, в которых Италия сильнее Швеции – то есть во всем".

В первом матче плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 шведы выиграли дома со счетом 1:0. Ответный матч состоится сегодня, 13 ноября, в Милане. Начало матча в 21:45. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.