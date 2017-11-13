ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию стартовые составы на матч Италия — Швеция.
Фото: twitter.com/azzurri
13 ноября 2017, 20:57
Стали известны стартовые составы:
Италия: Буффон — Кьеллини, Бонуччи, Барцальи — Кандрева, Пароло, Флоренци, Жоржиньо, Дармиан — Габбьядини, Иммобиле.
Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Клаессон, Ларссон, Йоханссон, Форсберг — Тойвонен, Берг.
Запасные: Доннарумма, Перин, Ругани, Астори, Дзаппакоста, Гальярдини, Де Росси, Бернардески, Инсинье, Белотти, Эдер, Эль Шаарави.
Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Крафт, Ольссон, Гвидетти, Хеландер, Свенссон, Янссон, Роден, Кисе-Телин, Сема.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Швеция.