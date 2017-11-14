ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник Наполи Жоржиньо дебютировал за сборную Италии в официальном матче.
Жоржиньо, Getty Images
14 ноября 2017, 01:37
Жоржиньо вышел в стартовом составе на матч против Швеции (0:0), который, в конечном итоге, оказался провальным для итальянцев – они пролетели мимо ЧМ-2018.
Таким образом, 25-летний хавбек не сможет выступать за сборную Бразилии, где его хотел видеть наставник бразильцев Тите.
Ранее Жоржиньо принял участие в товарищеском матче Италия – Шотландия (1:0) 29 мая 2016 года и отыграл 23 минуты на поле.
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