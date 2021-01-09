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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 18-го тура испанской Ла Лиги.

Лидер испанской Ла Лиги — мадридский Атлетико сойдется в противостоянии с Атлетиком из Бильбао в рамках 18-го тура национального первенства.

Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Диего Симеоне.

Так, на победу Атлетико коэффициент составляет 1,59, а вероятность успеха басков оценивается показателем 7,30. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,70.

Матч Атлетико — Атлетик начнется в 17:15 по киевскому времени.