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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 25-го тура испанской Ла Лиги.

В рамках поединка 25-го тура испанской Ла Лиги состоится встреча между мадридским Реалом и Реалом Сосьедад. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Реала Мадрид составляет 2,03, на ничью — 3,60, на победу Реала Сосьедад — 3,75.

При этом букмекеры считают, что команды вряд ли обменяются голами по ходу первого тайма. Коэффициент на это — 4,50.

Матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад состоится 1 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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