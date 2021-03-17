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Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский Челси сыграет против мадридского Атлетико.

По версии букмекеров компании Parimatch, "пенсионеры", несмотря на победу в первой игре (1:0), могут имеют неплохие шансы и в домашней встрече.

Так, на их успех предлагают коэффициент 2,21. Ничью оценили в 3,30, а победу "матрасников" в 3,55.

В то же самое время, если Вы верите в успех коллектива Диего Симеоне, то можете поставить на их выход в следующий раунд с коэффициентом 4,50. В обратном случае — букмекеры предлагают 1,23 за выход Челси в четвертьфинал.