Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Кай Хаверц (анфас) и Мэйсон Маунт, Getty Images
17 марта 2021, 08:10
В ответном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский Челси сыграет против мадридского Атлетико.
По версии букмекеров компании Parimatch, "пенсионеры", несмотря на победу в первой игре (1:0), могут имеют неплохие шансы и в домашней встрече.
Так, на их успех предлагают коэффициент 2,21. Ничью оценили в 3,30, а победу "матрасников" в 3,55.
В то же самое время, если Вы верите в успех коллектива Диего Симеоне, то можете поставить на их выход в следующий раунд с коэффициентом 4,50. В обратном случае — букмекеры предлагают 1,23 за выход Челси в четвертьфинал.
Отметим, что матч Челси — Атлетико состоится 17-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией
можно наблюдать на Football.ua.