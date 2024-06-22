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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У середу, 26 червня, збірна України зіграє з командою Бельгії у другому матчі Євро-2024.

Поєдинок прийматиме стадіон МХП-Арена у Штутгарті. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 16:00 за Києвом.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Бельгії — коефіцієнт 1.7, а на перемогу України пропонується показник 4.67. У разі нічиєї — 4.04.

Тож на що ставити?

Після прикрої поразки Румунії (0:3) команда Сергія Реброва реабілітувалася перед вболівальниками перемогою против Словаччини (2:1). Однак саме в цьому матчі буде вирішено долю "синьо-жовтих" на Євро-2024.

Пропонуємо вам поставити на подвійний шанс – Україна чи нічия – з коефіцієнтом 2.18.

Також непоганим вибором буде ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.8.

Насамкінець є варіант, що в матчі буде забито більше одного голу ТБ 1.5 з коефіцієнтом 1.76.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Бельгія.