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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події липня 2024 року.

У липні на нас із вами очікує низка футбольних подій, буде на що подивитися, і буде можливість навіть повболівати за збірну України, щоправда — на Олімпіаді, а не на Євро-2024.

Також на нас із вами очікують фінали чемпіонату Європи та Копа Америка.

Чемпіонат Європи-2024

01.07.2024: Франція — Бельгія, 1/8 фіналу

Оскільки прогнозувати — справа невдячна, ми можемо відзначити поки лише один матч — Франція зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться вже 1 липня.

Безумовно, фаворитом зустрічі буде колектив Дідьє Дешама, та й загалом — французи претендують на те, щоб виграти Євро.

До гри збірної Бельгії є низка запитань, ми це могли бачити, зокрема, по поєдинку проти України (0:0).

Однак у плей-оф може бути все, що-завгодно, тому з нетерпінням чекаємо на гру за вихід до чвертьфіналу.

За версією Pinnacle, Франція має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.93, а перемога Бельгії — 5.08. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.17.

05-06.07 — Чвертьфінали Євро-2024

09-10.07 — Півфінали Євро-2024

14.07 — Фінал Євро-2024

Вище ми відзначили ключові дати, коли пройдуть поєдинки чемпіонату Європи-2024. Наразі відомо, що до чвертьфіналу пройшли збірні Німеччини та Швейцарії. При цьому, швейцарці сенсаційно вибили з турніру збірну Італії. Колектив Лучано Спаллетті їде додому.

Як ми писали вже, прогнозувати — справа невдячна. Однак припустимо, що у чвертьфіналі ми можемо побачити такі пари: Швейцарія — Англія, Нідерланди — Туреччина, а з іншої турнірної сітки — Німеччина — Іспанія, Франція — Португалія.

Прогнозувати далі пари, що будуть у півфіналі чи фіналі — велика авантюра, тож, зупинимося поки що на цьому.

Копа Америка

03.07.2024 — Бразилія — Колумбія

Найближчий найцікавіший поєдинок на Копа Америка — Бразилія проти Колумбії. Ці дві збірні — лідери в групі D, і претендують на те, щоб вийти в 1/4 фіналу.

За два тури бразильці обіграли Парагвай (4:1), а також зіграли внічию проти Коста-Ріки (0:0). Що стосується Колумбії, то вони обіграли Коста-Ріку (3:0) і Парагвай (2:1).

Загалом, ситуація плюс-мінус така: на вихід до чвертьфіналу мають найкращі шанси Аргентина, Канада, Венесуела, Еквадор/Мексика, Уругвай, США, Колумбія та Бразилія.

05-07.07 — Чвертьфінал Копа Америка

10-11.07 — Півфінал Копа Америка

14.07 — Матч за третє місце Копа Америка

15.07 — Фінал Копа Америка

Передбачити розклад вкрай складно, але ми підемо за "класичним сценарієм" — у фіналі будуть збірні Бразилії та Аргентини. Звичайно, якщо вони вийдуть зі своїх груп (Аргентина дуже близька), а також якщо не зіткнуться між собою раніше. Наприклад, у півфіналі.

За версією Pinnacle, Бразилія має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.85, а перемога Колумбії — 4.57. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

Олімпіада

Олімпійська збірна України з футболу вперше у своїй історії вийшла на ОІ, які 2024 року відбудуться в Парижі.

Наша команда за результатами жеребкування потрапила до групи B, суперниками команди Руслана Ротаня стануть олімпійські збірні Аргентини, Марокко та бронзового призера Кубка Азії серед 23-річних.

Поєдинки нашої команди відбудуться в Ліоні (1-й і 3-й тур) і Сент-Етьєні.

Нагадаємо, що Олімпійські Ігри офіційно стартують 26 липня 2024 р. у Парижі, саме цього дня відбудеться церемонія відкриття.

А як Україна взагалі опинилася на Олімпіаді?

Збірна України виборола путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі як одна з трьох найкращих команд молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Україна обіграла Францію U-21 (3:1), але в півфіналі поступилася Іспанії U-21 (1:5).

27.07 Україна — Марокко

30.07 Україна — Аргентина

Важко давати прогнози за місяць до старту турніру, тому будемо лише сподіватися, що "синьо-жовті" успішно виступлять на Олімпіаді в Парижі!