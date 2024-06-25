Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі 3 туру Євро-2024.
Антуан Грізманн, Getty Images
25 червня 2024, 15:19
У вівторок, 25 червня, збірна Франції зустрінеться зі збірною Польщі у рамках 3 туру групового етапу Євро-2024.
Франція — Польща. Напередодні
За версією букмекерів, Франція — фаворит зустрічі: перемога колективу Дідьє Дешама оцінюється коефіцієнтом 1.27, а перемога поляків — 12.50.
Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 6.10.
Так на що ставити?
Ми пропонуємо варіант тотал більше 1.5 на голи збірної Франції з коефіцієнтом 1.37.
Ще один варіант — гол Олів'є Жиру з коефіцієнтом 2.00.
Третій варіант: обидві команди заб'ють — "ні" з коефіцієнтом 1.72.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Польща.