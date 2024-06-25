У вівторок, 25 червня, збірна Франції зустрінеться зі збірною Польщі у рамках 3 туру групового етапу Євро-2024. 

Франція — Польща. Напередодні

За версією букмекерів, Франція — фаворит зустрічі: перемога колективу Дідьє Дешама оцінюється коефіцієнтом 1.27, а перемога поляків — 12.50. 

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 6.10. 

Так на що ставити?

Ми пропонуємо варіант тотал більше 1.5 на голи збірної Франції з коефіцієнтом 1.37. 

Ще один варіант — гол Олів'є Жиру з коефіцієнтом 2.00. 

Третій варіант: обидві команди заб'ють — "ні" з коефіцієнтом 1.72. 

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Польща