Рейтинг букмекеров

Вероятно, каждый современный человек отлично понимает, что Интернет предлагает множество разнообразных возможностей для создания дополнительного заработка.

Одной из них является, например, возможность делать ставки на исходы разнообразных событий из мира спорта, киберспорта, кино и т.д. Теперь давайте обратим более детальное внимание на положительные стороны работы одной из лучших букмекерских контор Украины и России – GGBet.

Широкое разнообразие категорий

На сайте представлено в общей сложности более 50-ти разнообразных категорий мероприятий, каждая и которых содержит массу разнообразных текущих и будущих событий. По указанному выше сайту, можно найти ставки на исходы спортивных и киберспортивных состязаний. Каждая из совершенных ставок потенциально может, как принести выигрыш, так и стать причиной денежных потерь, поэтому, необходимо ставить с умом. Наиболее популярными категориями являются:

· Футбол;

· Хоккей;

· Волейбол;

· Футзал;

· Баскетбол;

· Киберспорт;

· И множество других.

При этом, почти каждая из категорий также может быть разбита на множество дополнительных подкатегорий и содержать еще больше потенциальных, скрытых возможностей для заработка. Скажем, в футболе можно выделить традиционный, пляжный и мини-футбольный подвиды. Это касается также, например, хоккея, волейбола, и множества других спортивных категорий.

Бонусы и специальные акции

Даже несмотря на то, что GGbet не содержит чрезмерного количества акций, бонусов и специальных предложений, назвать их скудными также не поворачивается язык. Отдельно нужно сказать, что большая часть из них не действует на постоянной, неизменной основе, регулярно улучшается, модифицируется, а также обновляется. Скажем, на сегодняшний день, среди доступного перечня можно выделить:

· Приветственный бонус;

· Различные виды кешбеков;

· Программы лояльности;

· Бонусы за ставки типа экспресс.

Отдельно необходимо упомянуть о том, что этот букмекер также предлагает еще и специальные акции, приуроченные к тому или иному празднику, памятному дню, или специальной дате. Скажем, в канун Нового Года, в течение нескольких недель на регулярной основе можно было получать небольшие бонусы просто за то, что игроки регулярно входили в свои личные кабинеты на платформе. Также была возможность выполнять маленькие задания, по типу совершения определенного рода ставок. Кроме того, по итогу производился дополнительный подсчет очков с последующим розыгрышем ценного приза в виде автомобиля.

Грай тільки з найкращими букмекерами

Мабуть, кожна сучасна людина чудово розуміє, що Інтернет пропонує безліч різноманітних можливостей для додаткового заробітку. Однією з них є, наприклад, можливість робити ставки на результати подій зі світу спорту, кіберспорту, кіно і т. д. Тому пропонуємо детальніше поговорити про переваги однієї з кращих букмекерських контор України і Росії – GGBet.

Великий вибір категорій

На сайті представлено загалом понад 50 різноманітних категорій змагань з актуальними та майбутніми подіями. На вказаному вище сайті можна знайти ставки на результати спортивних та кіберспортивних змагань. Кожна ставка потенційно може як принести виграш, так і стати причиною грошових втрат, тому нагадуємо про важливість відповідальної гри. Найбільш популярними категоріями для ставок є:

футбол;

хокей;

волейбол;

футзал;

баскетбол;

кіберспорт;

і багато іншого.

При цьому, майже кожна з категорій пропонує безліч додаткових підкатегорій і містити ще більше потенційних, прихованих можливостей для заробітку. Скажімо, у футболі можна виділити такі підвиди, як традиційний, пляжний та міні-футбол. Це стосується також, наприклад, хокею, волейболу та інших видів спорту.

Бонуси та спеціальні акції

Так, GGbet не пропонує велику кількість акцій, бонусів і спеціальних пропозицій, але вони є у достатній кількості. Окремо потрібно сказати, що більшість акційних пропозицій діє не на постійній та незмінній основі, а вони регулярно поліпшуються, модифікуються та оновлюються. Наразі платформа пропонує:

вітальний бонус;

різні види кешбеку;

програми лояльності;

бонуси за експрес-ставки.

Окремо необхідно згадати про те, що букмекер також пропонує спеціальні тематичні акції до певного свята, пам'ятного дня або спеціальної дати. Так, напередодні Нового Року, протягом декількох тижнів на регулярній основі можна було отримувати невеликі бонуси просто за те, що гравці регулярно заходили в свої особисті кабінети на платформі. Також була можливість виконувати маленькі завдання, наприклад, робити ставки певного типу. Крім того, за підсумком проводився додатковий підрахунок очок з подальшим розіграшем цінного призу – автомобіля.