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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

Отчетная неделя подарит нам несколько увлекательных поединков. В данном материале мы выделим четыре главных матча недели в рамках различных состязаний. В список попал поединок отборочного раунда чемпионата мира-2022, а также принципиальные встречи в Англии, Германии и Испании.

Украина — Казахстан

Среда, 31 марта, 21:45. Киев, стадион НСК Олимпийский

Третья попытка коллектива Андрея Шевченко добыть победу во время мартовского цикла отборочного этапа к чемпионату мира-2022 будет проходить в стенах главной арены страны. Противостоять сборной Украины будут представители Казахстана — аутсайдера нашего квинтета D, по состоянию на данный момент. "Сине-желтые" обладают исключительно позитивным опытом встреч с данным соперником, однако, как будут развиваться события на этот раз не знает никто — Украина не может победить уже пять матчей кряду. Тревожный сигнал перед важной игрой.

Сказать, что "ястребы" были счастливы в момент оглашения результатов жеребьевки отборочного раунда невозможно. На первый взгляд, команда Талгата Байсуфинова кажется явным аутсайдером, но не стоит забывать, что серьезным козырем в рукаве для серьезно отдаленной от Европы в географическом плане страны всегда были домашние поединки. Обратный эффект — футболистам из Казахстана предстоит совершить долгий перелет в Киев, и совершенно нет понимания, как они смогут акклиматизироваться после него. Однако, если в ближайшие туры подопечные Байсуфинова не начнут набирать очки, то отборочную кампанию можно будет считать завершенной досрочно.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Украина — явный фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили коэффициентом 1,16. На ничью можно поставить с коэффициентом 7,18, а на победу Казахстана — 18,27.

Арсенал — Ливерпуль

Суббота, 3 апреля, 22:00. Лондон (Англия), Эмирейтс

Падение действующих чемпионов Англии с вершины турнирной таблицы с каждым новым своим витком позволяло увеличить вес их встреч с командами из середины турнирной таблицы. И как же не хотели подопечные Юргена Клоппа встретить в данной зоне лондонский Арсенал, однако календарь АПЛ был неумолим. Большая игра на Эмирейтс состоится, а "красные" в очередной раз попытаются доказать, что даже поражения в серии домашних игр они могут компенсировать успехами на чужих стадионах. Чемпионат неумолимо близится к завершению, поэтому Ливерпулю предстоит уже в ближайшее время определиться со своими планами на концовку сезона.

Однако, не один лишь действующий чемпион имеет виды на победу в предстоящей игре. Коллектив Артеты подает сигналы к продвижению в сторону зоны еврокубков, однако "канонирам" явно не хватает опыта громких побед над серьезными оппонентами. Характер Арсенала должен был закалиться во время принципиальных противостояний с соседями по городу, а международная пауза может как усилить уверенность в своих силах у футболистов лондонского клуба, так и окончательно внести неопределенность в их дальнейшую судьбу. Отступать, по большому счету, некуда для обеих команд.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ливерпуль — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили коэффициентом 2,19. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,72, а на победу Арсенала — 3,08.

РБ Лейпциг — Бавария

Суббота, 3 апреля, 19:30. Лейпциг (Германия), стадион Ред Булл Арена

У коллектива Ханса-Дитера Флика был неудачный промежуток в текущем сезоне, когда Бавария подпустила к себе "красных быков" на опасную дистанцию. Однако, сейчас между командами вновь есть разрыв в четыре очка, что означает лишь одно — победа мюнхенского клуба в предстоящей дуэли откроет путь действующему чемпиону Германии к очередной защите титула. Впрочем, даже если не забегать так далеко вперед, но успех точно позволит "Красной машине" чувствовать себя уверенно во время грядущих матчей Лиги чемпионов.

Вопрос о защите чести страны на международной арене, после вылета от Ливерпуля, перед коллективом Юлиана Нагельсманна больше не стоит. Следовательно, РБ Лейпциг может сделать акцент исключительно на противостояния в немецкой Бундеслиге, где им приходится как не отпускать Баварию в отрыв, так и сами держаться подальше от группы преследователи. Ничейный результат против франкфуртского Айнтрахта для "красных быков" подоспел очень не вовремя, так как после него мы и вынуждены говорить о пресловутых четырех очках между Баварией и Лейпцигом. Впрочем, вне зависимости от этого команды точно будут драться до победного.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Бавария — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,96. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,21, а на победу РБ Лейпциг — 3,27.

Севилья — Атлетико

Воскресенье, 4 апреля, 22:00. Севилья (Испания), стадион Рамон Санчес Писхуан

Канули в лету те времена, когда беззаботный коллектив Диего Симеоне с устрашающим отрывом от преследователей возглавлял турнирную таблицу испанской Ла Лиги. Мадридский Атлетико самостоятельно вырыл себе яму несколькими потерями очков в конце зимнего – начале осеннего периодов, поэтому теперь вынужден скрупулезно подсчитывать каждый свой набранный бал. Добавим сюда также и безвольный вылет из Лиги чемпионов УЕФА поле дуэли против лондонского Челси, и получим, что атмосфера внутри "матрасников" сейчас далека от нормального состояния.

Без еврокубков остался и коллектив Хулена Лопетеги, пропустив вперед себя дортмундскую Боруссию, поэтому в ближайшее время у Севильи будет отличный повод вновь взглянуть на ситуацию в турнирной таблице Ла Лиги, где она находится на распутье тяжелого выбора. Отрыв от Реала Сосьедад у "нервионцев" составляет уже 10 очков, что позволяет им в ближайшее время не оглядываться себе за спину. Но как догнать оторвавшийся на пять пунктов Реал? Очевидно, что даже малейшая осечка рискует закрыть дорогу Севилье в сторону лидирующей группы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Атлетико — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,61. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,11, а на победу Севилья — 2,89.