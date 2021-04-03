Рейтинг букмекеров

Стали известны котировки букмекеров на поединок.

В рамках 20-го тура УПЛ полтавская Ворскла примет донецкий Шахтер.

По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, фавориты данной игры, прогнозируемо, гости.

Так на победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 1,40. На ничью предлагают коэффициент 4,60, а на победу Ворсклы 8,30.

Если вы уверены, что обе команды смогут забить, то на данный исход коэффициент — 2,30 (нет — 1,58).

Матч Ворскла — Шахтер состоится четвертого апреля. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

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