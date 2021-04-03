УПЛ
03 апреля 2021, 21:55
В рамках 20-го тура УПЛ Минай дома примет ковалевский Колос.
По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, фаворит данной игры — подопечные Руслана Костышина.
Так на победу Колоса предлагается коэффициент 2,10. Ничью эксперты оценили в 3,45, а победу хозяев также в 3,45.
Если вы уверены, что тотал в поединке будет 2 больше, то на данный исход коэффициент — 1,50 (нет — 2,60).
Матч Минай — Колос состоится четвертого апреля. Начало игры — в 14:00 по киевскому времени.
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