Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/4 финала.

В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Динамо Загреб примет Вильярреал.

В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу хорватского клуба составляет 4,30, на ничью — 3,50, на победу Вильярреала — 1,92.

При этом букмекеры считают, что гости вряд ли выиграют оба тайма. Коэффициент на это — 5,50.

Матч Динамо Загреб — Вильярреал состоится сегодня, 8-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.