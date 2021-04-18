Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Наполи сойдется в противостоянии с Интером в рамках 31-го тура итальянской Серии А. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке немного больше у подопечных Антонио Конте.

Так, на победу Интера предлагается коэффициент 2,44, тогда как потенциальный успех Наполи оценивается показателем 2,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обе команды забьют и матч завершится вничью. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,60.

Напомним, матч Наполи — Интер состоится сегодня, 18-го апреля, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.