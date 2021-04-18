Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед сойдется в противостоянии с Бернли в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке намного больше у подопечных Оле-Гуннара Солскьяера.

Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,38, тогда как потенциальный успех Бернли оценивается показателем 9,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Бернли забьет в первом тайме больше готов, чем во втором. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,80.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Бернли состоится сегодня, 18-го апреля, в 18:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.