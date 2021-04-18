Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Испании.

Хетафе сойдется в противостоянии с мадридским Реалом в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Зинедина Зидана.

Так, на победу Реала предлагается коэффициент 1,82, тогда как потенциальный успех Хетафе оценивается показателем 5,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Хетафе забьет гол до 15-й минуты включительно. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,30.

Напомним, матч Хетафе — Реал Мадрид состоится сегодня, 18-го апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.