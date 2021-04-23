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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 дома встретится с Минаем.

Компания Parimatch считает, что СК Днепр-1 имеет намного больше шансов добыть победу в матче, нежели соперник.

Так на победу днепрян предлагается коэффициент 1,61. Ничью оценили в 3,85, а победу Миная в 5,70.

Если вы уверены в том, что голы будут забиваться в обоих таймах, то на данный исход предлагается коэффициент 1,74 (нет — 2,02).

Матч Днепр-1 — Минай состоится в субботу, 24-го апреля. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.