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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Колос дома сыграет против Ворсклы.

Компания Parimatch небольшое предпочтение в данном противостоянии отдает хозяевам.

На победу ковалевской команды можно поставить с коэффициентом 2,55. Ничья оценивается в 3,25, а победа полтавчан в 2,85.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2 больше, то на это событие коэффициент 1,64 (меньше — 2,26).

Матч Колос — Ворскла состоится в субботу, 24-го апреля. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.