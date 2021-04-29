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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 33-го тура чемпионата Испании.

В поединке 33-го тура Примеры Барселона — Гранада букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу "сине-гранатовых" составляет 1,12, на ничью — 10,50, на победу Гнанады — 21,00.

При этом букмекеры считают, что обе команды вряд ли забьют больше 1,5 голов. Коэффициент на эту ставку — 7,20.

Матч Барселона — Гранада состоится сегодня, 29-го апреля. Начало — в 20:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.