Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках 24-го украинской Премьер-лиги черниговская Десна встретится с ковалевским Колосом.

Компания Parimatch считает, что на победу больше шансов имеет команда Александра Рябоконя.

На победу Десны эксперты предлагают коэффициент 2,26. Ничья — 3,30, а победа Колоса — 3,25.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 и больше, то на данный исход предлагают коэффициент 1,89 (меньше — 1,91).

Напомним, матч Десна — Колос состоится первого мая в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.