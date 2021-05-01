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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги Челси дома сыграет против Фулхэма.

Компания Parimatch считает, что победа в данном противостоянии должна достаться именно "пенсионерам".

На победу подопечных Томаса Тухеля можно поставить с коэффициентом 1,55. Ничью оценили в 3,90, а победу "дачников" в 7,60.

На то, что обе команды сумеют отличиться голами коэффициент 2,12 (нет — 1,72).

Напомним, игра между Челси и Фулхэмом состоится первого мая в 19:30 по киевскому времени.