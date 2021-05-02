Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Испании.

Севилья сойдется в противостоянии с Атлетиком в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Хулена Лопетеги.

Так, на победу Севильи предлагается коэффициент 1,62, тогда как потенциальный успех Атлетика оценивается показателем 6,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,95.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обе команды забьют минимум по два мяча. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,70.

Напомним, матч Севилья — Атлетик состоится завтра, третьего мая, в 22:00 по киевскому времени.