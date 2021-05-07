Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Италии.

В 35-м туре Серии А в Турине сойдутся прямые конкуренты в борьбе за путевки в Лигу чемпионов — Ювентус и Милан.

Компания Parimatch считает фаворитом хозяев, предлагая следующие коэффициенты: победа Ювентуса — 1,81, победа Милана — 4,50, ничья — 3,80.

При этом букмекеры уверены, что встреча не завершится нулевой ничьей, поскольку на то, что будет забит хотя бы 1 мяч, ставки не принимаются, а на то, что не будет забито ни одного, коэффициент составляет 15,0.

Матч Ювентус — Милан состоится в воскресенье, 9 мая. Начало в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.