Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Германии.
Боруссия Д - Лейпциг, getty images
08 мая 2021, 10:50
В рамках 32-го тура немецкой бундеслиги дортмундская Боруссия встретится с Лейпцигом.
Компания Parimatch считает, что в данном противостоянии должны победить именно подопечные Эдина Терзича.
Так на победу Боруссии Д коэффициент 2,28. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,70, а на победу гостей с 3,05.
Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход коэффициент 1,55 (меньше — 2,44).
Поединок Боруссия Д — Лейпциг состоится 8-го мая и начнется в 16:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.