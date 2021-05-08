Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Германии.

В рамках 32-го тура немецкой бундеслиги дортмундская Боруссия встретится с Лейпцигом.

Компания Parimatch считает, что в данном противостоянии должны победить именно подопечные Эдина Терзича.

Так на победу Боруссии Д коэффициент 2,28. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,70, а на победу гостей с 3,05.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход коэффициент 1,55 (меньше — 2,44).

Поединок Боруссия Д — Лейпциг состоится 8-го мая и начнется в 16:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.