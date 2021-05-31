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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

Отчетная неделя подарит нам несколько увлекательных противостояний в рамках подготовки национальных команд ко грядущему чемпионату Европы-2020. В данном материале мы выделим три главных матча недели.

Англия — Австрия

Среда, 2 июня, 22:00. Мидлсбро, Риверсайд

Одним из первых привлекательных для украинского болельщика контрольных противостояний станет матч с участием одного из наших оппонентов по группе на Евро-2020. Сборная Австрии решила размяться на одном из главных фаворитов грядущего международного форума, однако может получить от столь смелой попытки слишком много негативного опыта. Во-первых, сборная Англии нынче на ходу, а кадровый подбор исполнителей для коллектива Гарета Саутгейта может заставить кусать локти большинство наставников национальных команд.

Во-вторых, Австрия рискует разложить большинство припрятанных карт перед тренерским штабом Андрея Шевченко уже в первом своем контрольном поединке, если, конечно, попытается бороться с "тремя львами" на равных. С другой стороны, крупное поражение от Дании в мартовском цикле отбора на чемпионат мира-2022 (0:4) вызвало определенные вопросы к команде Франко Фода. У Австрии тоже все в порядке с наполняемостью заявки качественными исполнителями, поэтому за ее игрой точно надо приглядывать.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Англия — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,46. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,32, а на победу Австрии — 6,99.

Украина — Северная Ирландия

Четверг, 3 июня, 21:00. Днепр, Днепр-Арена

Серия из четырех кряду ничейных исходов с одинаковым счетом 1:1 преследует коллектив Андрея Шевченко попятам, но отступать уже некуда. Дальше — еще одна контрольная игра, после которой сборную Украины ждет финальная часть чемпионата Европы. В ее преддверии очень даже актуальным становится вопрос психологии команды, и у "сине-желтых" будет действительно отличный повод существенно улучшить свое моральное состояние. Северная Ирландия была одним из наших обидчиков на чемпионате Европы-2016 во Франции (0:2), но спустя пять лет у нас будет прекрасный повод ей отомстить.

Команда Иан Бараклоу в этот раз не будет отягощена необходимостью готовиться к выступлениям на международном турнире, поэтому просто играет контрольные матчи в свое удовольствие, выставляя прицел уже на осеннюю часть квалификации к чемпионату мира-2022. Впрочем, Мальту на ее поле "зелено-белая армия" уже обыграла (3:0), поэтому нашей команде есть на что обратить внимание. 99-ю команду в мировом рейтинге ФИФА Украина уже "удачно" списала со счетов однажды.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Украина — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,66. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,35, а на победу Северной Ирландии — 6,43.

Испания — Португалия

Пятница, 4 июня, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополитано

Классическое противостояние в пределах Пиренейского полуострова обещает заиграть всеми красками в преддверии Евро-2020. У испанцев и португальцев попросту не получается показывать ненасыщенные соперничеством поединки, поэтому предстоящая игра должна стать очередной яркой страницей в истории их непримиримого соперничества. Обе сборные будут принимать участие на чемпионате Европы, а каждая из них смотрит при этом только в сторону максимального успеха.

Не стоит забывать, что Португалии необходимо защищать титул в этом году, но в группе смерти с Германией, Францией и Венгрией это сделать будет уж очень непросто даже на первых шагах по турниру. Подбор соперников для команды Луиса Энрике выглядит чуть более скромным: Швеция, Польша и Словакия, но "Фурия роха" в мартовской квалификации на чемпионат мира играла в настолько отвратительный футбол, что у ее поклонников точно осталось немало вопросов по способности текущей обоймы замахнуться на завоевание титула.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Испания — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 2,18. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,42, а на победу Португалии — 3,23.