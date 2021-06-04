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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на товарищескую игру сборных.

Испания сойдется в противостоянии товарищеского характера с Португалией в рамках подготовки к Евро-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Луиса Энрике.

Так, на победу Испании предлагается коэффициент 2,35, тогда как потенциальный успех Португалии оценивается показателем 3,25. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что данный поединок завершится в нулевую ничью. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,50.

Напомним, матч Испания — Португалия состоится сегодня, 4 июня, в 20:30 по киевскому времени.