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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на товарищескую игру сборных.

Сборная Нидерландов сойдется в противостоянии товарищеского характера с Грузией в рамках подготовки к Евро-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Франка де Бура.

Так, на победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Грузии оценивается показателем 10,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что первыми в данном поединке отметятся забитым мячом грузинские футболисты. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,30.

Напомним, матч Нидерланды — Грузия состоится сегодня, 6 июня, в 19:00 по киевскому времени.