Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура турнира.

Сборная Турции сыграет против национальной команды Уэльса в рамках поединка второго тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что чуть больше шансов на успех в предстоящей встрече у подопечных Шенола Гюнеша.

Так, на победу Турции предлагается коэффициент 2,46, тогда как потенциальный успех сборной Уэльса оценивается показателем 3,35. Коэффициент на ничейный результат — 3,15.

Если вы считаете, что обе национальные команды смогут распечатать ворота, то можете поставить с коэффициентом — 2,14.

Напомним, матч Турция — Уэльс состоится в среду, 16 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.