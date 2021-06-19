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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

Сборная Италии сойдется в противостоянии группового этапа Евро-2020 с командой Уэльса. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Манчини.

Так, на победу Италии предлагается коэффициент 1,53, тогда как потенциальный успех Уэльса оценивается показателем 8,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что итальянская команда выиграет с разницей в минимум три мяча. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,30.

Напомним, матч Италия — Уэльс состоится в воскресенье, 20 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.