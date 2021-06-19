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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

Сборная Швейцарии сойдется в противостоянии группового этапа Евро-2020 с командой Турции. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Владимира Петковича.

Так, на победу Швейцарии предлагается коэффициент 1,71, тогда как потенциальный успех Турции оценивается показателем 5,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что швейцарская команда выиграет со счетом 3:0. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 13,00.

Напомним, матч Швейцария — Турция состоится в воскресенье, 20 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.