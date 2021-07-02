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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Чехии в Баку сыграет против сборной Дании.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Каспера Хьюлманда.

Так, на победу сборной Чехии можно поставить с коэффициентом 4,00. На то, что победят датчане, коэффициент 2,11. Ничью оценили в 3,30.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 2,5, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,75.

Что говорят перед матчем?

Томаш Галашек (помощник главного тренера), сборная Чехии

"Когда увидел, что нам предстоит сыграть против Дании, то сразу вспомнился наш четвертьфинал на Евро-2004. Дело было в Португалии, а мы тогда победили. Тогда они играли очень энергично. До того момента, когда мы забили первый гол. Потом уже было намного проще.

Тогда мы сохраняли уверенность в себе, но понимали, что нельзя недооценивать такого соперника. И нам это удалось. Подготовились к игре так, как должны подготовиться и сейчас. Чтобы победить и пройти дальше".

Каспер Хьюлманд, сборная Дании

"Чехи располагают несколькими индивидуально очень сильными игроками... такими как Владимир Цоуфал в полузащите или Патрик Шик. Последний сейчас является одним из самых ярких талантов Европы. Я видел матчи с его участием в Бундеслиге. Когда играешь с чехами, ты должен быть готовым к трудному матчу. Это крепкая и хорошо обученная команда, которая выходит на поле с фантастическим настроем и играет очень интенсивно".

Напомним, матч Чехия — Дания состоится 3 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.