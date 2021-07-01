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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии в Мюнхене сыграет против сборной Италии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Роберто Манчини.

Так, на победу сборной Бельгии можно поставить с коэффициентом 3,50. На то, что победят итальянцы, коэффициент 2,41. Ничью оценили в 3,10.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 2,5, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,41.

Что говорят перед матчем?

Юри Тилеманс, сборная Бельгии:

"Я знаком с полузащитниками из Италии и играл против некоторых из них. Класс их высок, и я с нетерпением жду схватки в средней линии. Победит сильнейший".

Чиро Иммобиле, сборная Италии:

"Бельгия — первая в рейтинге ФИФА. Это команда с выдающимися игроками в составе, мы знаем об их огромном потенциале. Нам нужно проявлять осторожность и при этом стремиться играть так же, как обычно. Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма".

Напомним, матч Бельгия — Италия состоится 2 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.